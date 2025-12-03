Tatiana Tramacere, la poesia e i dubbi sulla denuncia tardiva

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tatiana Tramacere è sparita nel pomeriggio del 24 novembre, dopo aver detto alla madre che sarebbe andata a lavorare a Lecce. Da allora nessuna telefonata, nessun messaggio, il cellulare spento. Una ragazza di 27 anni, adottata da bambina, diventata in pochi anni un punto di riferimento sui social con le sue poesie e i suoi pensieri sull’amore. Al centro del caso c’è anche un testo pubblicato online pochi giorni prima, in cui compare l’immagine di un “filo invisibile” che lega due persone. Versi che oggi vengono riletti come possibili indizi, mentre le ricerche continuano in tutta Italia. A rendere la vicenda ancora più complessa è la denuncia presentata solo quattro giorni dopo la scomparsa, elemento che ha alimentato interrogativi e discussioni.

I versi sui social, la denuncia in ritardo e il mistero sul caso

Secondo la ricostruzione del Corriere del Mezzogiorno, Tatiana è uscita di casa nel primo pomeriggio del 24 novembre dicendo: «Mamma, vado a Lecce a lavorare». Da quel momento, il suo telefono risulta muto e nessuno l’ha più vista rientrare. La famiglia ha formalizzato la denuncia ai carabinieri solo dopo alcuni giorni, spiegando che in passato la giovane si era già allontanata, tornando però sempre a casa. È questo scarto temporale tra la scomparsa e l’attivazione ufficiale delle ricerche a rappresentare uno dei punti più discussi del caso: novantasei ore che, in scenari come questi, possono pesare moltissimo.

Intanto gli inquirenti stanno lavorando su più fronti: vengono analizzati tabulati telefonici, profili social, chat, testimonianze di amici e conoscenti. L’attenzione si concentra anche sulla vita digitale di Tatiana, seguita da oltre 50 mila persone per i suoi testi. Il 21 novembre, tre giorni prima di sparire, la 27enne ha condiviso su Instagram una poesia in cui scriveva: «Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava. Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te». Pochi versi, oggi letti come un possibile riflesso di una storia affettiva complessa, forse legata a un ex che la ragazza avrebbe voluto raggiungere al Nord. È però fondamentale ricordare che le parole di una poesia non possono essere scambiate automaticamente per un diario in chiaro della vita reale. Tatiana costruiva la propria identità pubblica proprio attraverso immagini, metafore e sentimenti universali; per questo gli investigatori, pur tenendo conto di quei testi, li affiancano a dati più concreti: orari, spostamenti, biglietti ferroviari, celle telefoniche, immagini di videosorveglianza.

Nel frattempo, le ricerche continuano tra Nardò, il resto del Salento e altre zone d’Italia, con controlli su treni, stazioni, aree sensibili e possibili luoghi di approdo. La Prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse, il Comune ha diffuso la foto di Tatiana, le forze dell’ordine stanno setacciando il territorio. Sullo sfondo resta l’ipotesi dell’allontanamento volontario, mai del tutto scartata ma considerata via via meno probabile dai familiari, che ripetono pubblicamente: se fosse stato solo un modo per “staccare”, la ragazza si sarebbe fatta sentire.

In una vicenda in cui le ombre sembrano superare di gran lunga le certezze, l’unico punto fermo è l’appello della famiglia e delle istituzioni: ogni dettaglio, ogni avvistamento, ogni informazione può essere decisivo. Prima di interpretare poesie, silenzi o ritardi come verità assolute, è bene ricordare che ci si trova davanti a una persona giovane, con una storia complessa e una famiglia che la aspetta. Finché non si saprà che cosa è davvero accaduto il 24 novembre, il compito collettivo è uno solo: tenere alta l’attenzione, evitando processi mediatici e rispettando il dolore di chi, da giorni, vive sospeso tra speranza e paura.





