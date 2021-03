Tasso eletto nel consiglio nazionale Fitet

Nell’Assemblea Elettiva Nazionale Ordinaria, che si è svolta il 6 marzo scorso a Roma è stato votato

il nuovo Consiglio Nazionale della FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo) che, dopo aver

riconfermato il Presidente uscente, Renato Di Napoli, ha eletto i nuovi consiglieri al governo della

federazione.



Tra i dieci componenti vi è anche il sipontino Antonio Tasso, già Delegato Provinciale Foggia-Bat

(2012-2016) e Vice Presidente Fitetpuglia (2016-2020).

Prosegue, dunque, l’impegno di Tasso nell’ambito del tennistavolo che, dopo la fondazione della

società “TT Manfredonia 2010”, si è dedicato alla promozione e diffusione di questa disciplina

olimpica con l’organizzazione di varie manifestazioni di successo, tra le quali i “Campionati Italiani

2016” a Lucera, la “Apulia Cup 2018” di Cerignola, vari tornei nazionali e regionali a Manfredonia e

Vieste, la continuata partecipazione alla “Sportivity”, unica fiera dello Sport in Italia che si tiene dal

2017 a Gravina in Puglia.



“E’ stato un grande onore per me ricevere la fiducia della maggioranza delle società italiane di

tennistavolo – commenta il neoconsigliere nazionale – Continuerò a profondere impegno e passione

per questa disciplina, che mi ha dato tante soddisfazioni e che desidero far crescere in termini di

adesioni, visibilità e apprezzamento. Questa emergenza pandemica ha bloccato quasi del tutto le

attività sportive (tranne quelle professionistiche) e per ripartire ci sarà bisogno di un forte contributo

di idee, iniziative ed azioni, che fin da ora sollecito a quanti vorranno collaborare”.



Un impegno che Antonio Tasso dovrà contemperare con l’attività istituzionale di deputato della

repubblica, che però non lo preoccupa: ”Ho accettato la candidatura propostami dal presidente Di

Napoli, proprio perché ritengo di poter assolvere al meglio delle mie possibilità ad entrambi gli

incarichi. Ho diverse idee per il rilancio di questo sport e non potevo accettare che rimanessero

inespresse. Da subito si lavorerà su più fronti con la massima dedizione, consapevole di essere in

una squadra vincente e leale”.