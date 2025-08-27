[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tasso: “Buon lavoro al nuovo Collegio dei Revisori del Comune di Manfredonia”

La nomina del rag. Raffaele Ciccone a presidente del Collegio dei Revisori Contabili, a cui va il mio più sincero augurio di buon lavoro, rappresenta, a mio parere, il primo vero atto di discontinuità di questa amministrazione con un passato amministrativo non certo florido, commissariamenti compresi.

Non possono di certo essere elevate al rango di elementi ‘discontinui’ il ripristino di qualche antica fontana o taluni zampilli d’acqua rifioriti qua e là, naturalmente apprezzabili, ma che in larghe frange della vulgata popolare vengono attribuiti non a questa amministrazione, ma alle insistenze social di qualcuno.

Gli elementi di discontinuità avrebbero potuto essere, ad esempio, qualche nomina presso Enti con nomi nuovi (e non antichi rappresentanti politici, legati anche a momenti non memorabili della nostra città), sul quale argomento non ho udito levarsi alcuna voce da parte di chi, per effimera visibilità strumentale e per qualche like in prospettiva elettorale, pare più attento a questioni di consuetudini grammaticali e semantiche.

Oppure, la tanto proclamata ‘Operazione Verità’ sulla contabilità e conseguente condizione economico-finanziaria del Comune, tanto richiesta nella scorsa consiliatura politica, rilanciata in questa in posizioni istituzionali differenti, ma al momento giacente al palo.

Come ferma, o quantomeno non ci è dato di sapere a che punto è, la verifica degli errori che hanno portato all’emissione di cartelle Tari sbagliate e di chi sia la responsabilità (anche se una idea abbastanza precisa ce l’abbiamo). La consapevolezza che le azioni indicate nel piano di riequilibrio adottato, non producono i risultati, previsti con troppo ottimismo mal riposto.

La nebulosa situazione della C&C, per la quale avanzeremo una richiesta di ottenimento di atti che possano chiarirla. Anche se avrebbe dovuto essere un’azione doverosa della maggioranza, proprio in ossequio alla discontinuità e alla trasparenza sostenuta a parole.

L’anno ‘sabbatico’ di rodaggio, concesso all’Amministrazione, è scaduto.

Adesso ci aspettiamo risposte alle tante questioni in sospeso, a cominciare dalle sorti dell’ A.S.E., che si dovranno decidere a brevissimo, unitamente alle tante per cui si provvide all’evidenza con interventi e interrogazioni.

Al termine dell’estate, comincerà un impegnativo autunno di verifica delle attività di questa Amministrazione, a cui non faremo mancare le nostre proposte, ma anche le eventuali critiche, sempre nel merito dei provvedimenti e MAI strumentali o fini a se stesse…

Come nostro costume

Antonio Tasso