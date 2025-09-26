Tale e quale show 2025, Helena Prestes fa il tifo per Pamela Petrarolo: il messaggio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tale e quale show 2025 è tornato sui teleschermi di Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Tra i concorrenti di questa nuova edizione vi è Pamela Petrarolo, che ha partecipato allo scorso Grande Fratello. Poco prima della diretta, l’ex membro de Le non è la Rai ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dove ha dato appuntamento ai suoi fan per la puntata. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione da parte dei suoi fans ed anche di Helena Prestes. Proprio quest’ultima ha commentato il post dell’ex gieffina con tanti cuori rossi e diversi forza in inglese. Le due donne hanno dimostrato di essere rimaste amiche in seguito all’esperienza all’interno della casa di Cinecittà. In più di un’intervista, Pamela Petrarolo aveva difeso Helena Prestes e la sua storia d’amore con Javier Martinez.

Helena Prestes sostiene Pamela Petrarolo a Tale e quale show 2025

Helena Prestes ha mostrato il suo sostegno per Pamela Petrarolo, che è tra le concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show 2025. La modella brasiliana ha voluto mandare un messaggio d’incoraggiamento verso l’ex gieffina, con la quale è legata da un rapporto sincero d’amicizia. Proprio l’ex componente de Le non è la Rai ha stupito il pubblico quando ha imitato Noemi con la sua canzone Se ti innamori muori. La donna ha ricevuto i complimenti persino da Cristiano Malgioglio, sempre molto critico coi giudizi nel corso del programma. Esibizione disastrosa per un’altra gieffina. Si tratta di Antonella Fiordelisi, che non è riuscita a conquistare la giuria imitando la cantante italobrasiliana Gaia. La donna ha ricevuto delle critiche da parte di Malgioglio, che l’ha definita una delusione.