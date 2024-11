Tale e Quale: Malgioglio menziona un’ex di Enzo Paolo Turchi

Durante la semifinale di Tale e Quale Show del 1 novembre 2024, Cristiano Malgioglio ha sorpreso il pubblico menzionando una ex fiamma di Enzo Paolo Turchi, scatenando curiosità e domande. Mentre commentava l’esibizione di Justine Mattera, Malgioglio ha affermato: “Chissà se Carmen Russo lo saprà”. Questa sua dichiarazione ha messo in luce un particolare della vita di Enzo Paolo Turchi, che neanche la sua attuale compagna potrebbe conoscere.

Tale e Quale: chi è l’ex fiamma di Enzo Paolo Turchi?

Tutto è iniziato dopo la performance di Justine Mattera che, prendendo le sembianze di Don Lurio, si è esibita sulle note di “Testa spalla”, realizzata dall’indimenticato coreografo negli anni ’70. Malgioglio, dando il suo giudizio, ha voluto ricordare Don Lurio e in quel momento ha rivelato il nome della presunta ex di Enzo Paolo Turchi: “Don Lurio ha inventato le gemelle Kessler, che hanno avuto un successo incredibile. Ha portato in Italia anche Lola Falana, questa donna incredibile di origini cubane, ballerina, cantante e attrice. Pensa che lei, Lola Falana, ha avuto una storia d’amore incredibile di due anni con Enzo Paolo Turchi. Chissà la nostra Carmen Russo se lo saprà”.

La semifinale e le performance

La puntata è stata caratterizzata da esibizioni emozionanti, con Amelia Villano che ha trionfato grazie alla sua interpretazione di LP, seguita da Thomas Bocchimpani e Verdiana. I concorrenti hanno messo in scena performance che hanno spaziato da Joe Cocker a Rihanna, dimostrando grande versatilità e talento. Le votazioni sono state influenzate non solo dalla giuria, ma anche dal pubblico che ha potuto esprimere le proprie preferenze attraverso i social media.

Anticipazioni prossima puntata

Nella puntata di Tale e Quale Show in programma per l’8 novembre 2024, i concorrenti si cimenteranno in una serie di esibizioni ispirate a celebri artisti della musica. Ecco le imitazioni previste: Simone Annicchiarico interpreterà Elton John, mentre Verdiana si trasformerà in Mina. Kelly Joyce porterà sul palco il sound di Sade, mentre Roberto Ciufoli omaggerà il grande Adriano Celentano. Inoltre, Feisal Bonciani si calerà nei panni di Ray Charles, mentre Giulia Penna sarà Alexia. A seguire, Thomas si esibirà come Michael Bublé e Carmen Di Pietro avrà il compito di impersonare Cristiano Malgioglio. Infine, Massimo Bagnato sarà Drupi, Amelia Villano interpreterà Loredana Bertè e Justine Mattera chiuderà la serata con un tributo a Cyndi Lauper.