Taglio delle accise sui carburanti: quanto costerebbe ora fare il pieno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prezzo di benzina e diesel in Italia è da anni al centro del dibattito politico ed economico. Una delle voci più contestate è quella delle accise sui carburanti, cioè le imposte indirette applicate su ogni litro venduto. Spesso si sente dire che eliminandole o riducendole il costo alla pompa scenderebbe drasticamente. Ma quanto si risparmierebbe davvero facendo rifornimento?

Per capirlo bisogna analizzare la composizione del prezzo dei carburanti e simulare l’effetto di un eventuale taglio della componente fiscale.

Come si forma il prezzo di benzina e diesel

Il prezzo finale che gli automobilisti pagano al distributore non dipende solo dal costo del petrolio. Il valore alla pompa è infatti composto da diverse voci:

costo industriale del carburante (legato alle quotazioni del petrolio e alla raffinazione);

margini della distribuzione;

accise;

IVA al 22%.

La parte fiscale rappresenta una quota molto rilevante del prezzo finale. Sommando accise e IVA, oltre la metà del costo di un litro di carburante è costituita da tasse. È proprio per questo motivo che il tema del taglio delle accise torna ciclicamente nella discussione pubblica.

Quanto valgono oggi le accise

Le accise sui carburanti sono imposte fisse applicate su ogni litro venduto. Nel corso degli anni sono state introdotte per finanziare diverse spese pubbliche e nel tempo si sono accumulate fino a diventare una componente strutturale del prezzo.

Oggi l’accisa su benzina e diesel è sostanzialmente allineata intorno a 0,67 euro al litro. Su questa cifra viene poi calcolata anche l’IVA, che amplifica ulteriormente il peso della tassazione.

Questo significa che, su un litro di carburante pagato circa 1,75-1,80 euro, più della metà del prezzo è collegata direttamente o indirettamente alle imposte.

L’ipotesi di rimodulazione delle accise

Negli ultimi anni il governo ha avviato un percorso di riallineamento tra benzina e diesel. Storicamente il gasolio beneficiava di una tassazione più bassa, una scelta che nel passato era stata pensata per sostenere il trasporto merci e i veicoli commerciali.

La nuova strategia fiscale punta invece a ridurre progressivamente questa differenza. In pratica:

l’accisa sulla benzina viene leggermente ridotta ;

; quella sul diesel viene aumentata.

L’obiettivo è rendere la tassazione più equilibrata tra i due carburanti e ridurre il vantaggio fiscale del gasolio.

Quanto cambierebbe il prezzo alla pompa

Per capire l’impatto reale di queste modifiche, è utile fare una simulazione partendo dai prezzi medi dei carburanti.

Con valori indicativi di mercato:

benzina self-service intorno a 1,78 euro al litro

diesel self-service circa 1,69 euro al litro

la rimodulazione delle accise potrebbe produrre un effetto moderato sui prezzi.

Le simulazioni indicano che:

la benzina potrebbe scendere fino a circa 1,73 euro al litro

fino a circa il diesel potrebbe salire fino a circa 1,75 euro al litro

La variazione quindi esiste, ma rimane relativamente contenuta.

Quanto si risparmia davvero facendo il pieno

L’effetto diventa più chiaro se si guarda al costo di un rifornimento completo.

Prendendo come riferimento un’auto con serbatoio da 50 litri, il prezzo del pieno oggi può oscillare tra 85 e 95 euro, a seconda del carburante e delle oscillazioni del mercato.

Con la rimodulazione delle accise:

chi guida un’auto a benzina risparmierebbe circa 2-3 euro a pieno ;

risparmierebbe circa ; chi utilizza un’auto diesel spenderebbe una cifra simile in più.

In altre parole, il cambiamento sarebbe percepibile ma non rivoluzionario per il portafoglio degli automobilisti.

Perché il prezzo dei carburanti resta imprevedibile

Il motivo è semplice: le accise sono solo una delle variabili che influenzano il costo dei carburanti. Il prezzo alla pompa dipende soprattutto da fattori globali, tra cui:

quotazioni internazionali del petrolio;

tensioni geopolitiche;

andamento della domanda mondiale di energia;

costo della raffinazione e della logistica.

Anche piccole variazioni del prezzo del greggio possono avere effetti molto più rilevanti rispetto a un taglio limitato delle accise.

Il vero peso delle tasse sul carburante

Nonostante il risparmio diretto per il singolo pieno possa sembrare modesto, il tema resta centrale perché riguarda una delle voci fiscali più consistenti per lo Stato. Le accise sui prodotti energetici garantiscono infatti miliardi di euro di entrate ogni anno.

Ridurre significativamente questa imposta significherebbe quindi trovare altre coperture fiscali oppure intervenire sulla spesa pubblica.

Per questo motivo, anche quando si parla di taglio delle accise sui carburanti, le misure adottate sono spesso limitate o temporanee.