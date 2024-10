TAEKWONDO: Wu Tao Toscano tra le più forti del sud Italia

L’11/12 ottobre si è svolto a Bari il torneo Kim lui’ che da tempo mette in risalto gli atleti più forti del sud Italia.

E non poteva mancare la società Wu Tao diretta dal Capo scuola Raffaele Toscano e il tecnico de Padova Annarita.

Un risultato incredibile che ha permesso alla società foggiana di posizionarsi al 3 POSTO tra le settanta società più forti sud Italia .

La Wu Tao ha partecipato al torneo con ben 20 piccoli atleti portandone sul podio ben 17 così suddivisi : 6 ori 6 argenti 5 bronzi, questo risultato mette in risalto il lavoro che da tempo il tecnico de Padova Anna sta promuovendo all’interno del movimento del taekwondo, professionalità rispetto delle regole e tanto sacrificio non devono mancare, questo è l’obbiettivo dei due tecnici , gli ori conquistati sono di Carlotta Marinaccio , Accettulli Nicole, Accettulli Chiara , Leone Luigi, Alessandra d’ Agrippino e Alisia Popolizio , gli argenti sono.di Buccino Francesco , Capozzi Aurora , Carella Serena , Silvestri Matteo Silvestri Giuseppe ,Montorio.Giulia , bronzo per Leone Nicola , Valentini Beatrice, Maruotti Ginevra,Avvanzo Aurelio e Lobozzo Sunny.

I piccoli campioni della Wu Tao subito dopo il Kim lui’ si sono messi già al lavoro per affrontare un’altra importante gara quella dell’ Abruzzo sperando di salire sul gradino più alto.