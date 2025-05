[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SVERSAMENTO LIQUAMI FOGNARI ALL’ACQUA DI CRISTO A MANFREDONIA

LA RABBIA DEL COMANDANTE GIUSEPPE MARASCO DELLA CIVILIS.

Questa mattina dopo una telefonata di una cittadina, tempestivamente andavo sul posto a pochi metri dalla sorgente Acqua di cristo nel rione Monticchio di Manfredonia, il Comandante Nazionale Giuseppe Marasco del Corpo Volontari CIVILIS degli Ispettori Ambientali Territoriali Ittici Forestali Zoofili si è subito attivato nel chiamare e segnalare all’AQP lo sversamento, inoltre chiamava la Capitaneria di porto Guardia Costiera e i Carabinieri Forestali giunti sul posto, oltre alle Autorità di P.G. chiamava l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone, il giornalista Michele Apollonio, e altri organi di stampa giunti sul posto ad assistere a uno spettacolo indegno, indecoroso, vergognoso e grave per l’ambiente e il nostro territorio. Da accertamenti fatti sul luogo il tronco è privato con allaccio successivo a quello pubblico, accertamenti sono in corso per risalire alla costruzione del tronco privato, delle autorizzazioni ed altro.

MARASCO ha dichiarato alla stampa: “Lo sversamento di liquami fognari in mare è un’emergenza ambientale grave che richiede interventi immediati. Le cause possono essere diverse, come guasti alla rete fognaria, sovraccarico del sistema di depurazione o scarichi illegali. L’inquinamento di acque reflue non trattate può causare problemi di salute e danneggiare l’ecosistema marino del nostro golfo di Manfredonia.” Adesso si aspetta che gli organi di Polizia Giudiziaria intervenuti facciano il loro dovere, sanzionando i proprietari del tronco, chi scarica e inviando un rapporto dettagliato alla Procura della repubblica per tutti i reati che il Magistrato riterrà indicare nella fattispecie. (foto e video)