SUPER GREEN PASS: LE REGOLE IN VIGORE DA OGGI

Da oggi, lunedì 10 gennaio, in tutta Italia entrano in vigore le nuove regole legate al Super Green Pass. Il certificato verde rafforzato (non necessario sotto i 12 anni), che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19, serve ora per accedere a diversi servizi.

Si potrà accedere solo col green pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, piscine, nonchè su bus, treni, aerei e navi