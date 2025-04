[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Sulla stessa strada”: un monumento per non dimenticare

Il prossimo 7 aprile 2025, la città di Manfredonia renderà omaggio a due giovani eroi dell’Arma dei Carabinieri: il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Ordinario Francesco Ferraro, tragicamente scomparsi in servizio.

In occasione dell’anniversario del drammatico evento, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia “Gen. Castriotta”, con la collaborazione dell’Arma, inaugurerà un monumento commemorativo in Via Santa Restituta.

L’opera rappresenta un autentico simbolo di legalità e memoria, realizzata grazie al contributo gratuito e volontario di numerose realtà locali.

Il Comune di Manfredonia ha concesso l’area con delibera di giunta n. 58 del 19 marzo 2025.

La Tegliafilo Costruzioni srl ha curato e finanziato i lavori, arricchendo la zona con nuove panchine e un gioco per bambini.

De Salvia Design & Realizations ha donato il leggio in marmo ai piedi del monumento, e la Caritas Diocesana, guidata da Don Luciano Vergura, ha offerto ulteriori panchine.

Passione Verde si occuperà della manutenzione del verde circostante.

Lo scultore Ivano La Tronica ha realizzato una suggestiva “Fiamma dell’Arma dei Carabinieri”.

Il monumento, impreziosito da due grandi sculture in pietra di Apricena, è un invito alle nuove generazioni a seguire ideali di giustizia, coraggio e responsabilità civica. Un gesto che rende onore al passato, ma guarda al futuro.