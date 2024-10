“Sul tema della sicurezza massimo dialogo. Foggia si riappropri del titolo di capoluogo”

INCONTRO A PALAZZO DI CITTÁ, METAURO: “SUL TEMA DELLA SICUREZZA MASSIMO DIALOGO E CONDIVISIONE. FOGGIA SI RIAPPROPRI DEL TITOLO DI CAPOLUOGO”

Foggia, 9 ottobre 2024 – Sicurezza, prevenzione, nuove sinergie e prospettive sono i temi trattati durante l’incontro che il presidente di Confcommercio provincia di Foggia e la direttrice Stefania Bozzini hanno avuto oggi, 9 ottobre, con la sindaca del comune capoluogo, Maria Aida Episcopo e gli assessori Daniela Patano con delega alla Polizia Locale, Lorenzo Frattarolo con delega alle Attività Produttive e Giulio de Santis con delega alla Sicurezza e Legalità.

Un intervento costruttivo e ricco di nuove soluzioni che ha portato al rafforzamento del dialogo tra le parti e a una sinergia che potrà essere espressa in più ambiti di azione.

La rappresentanza dell’Amministrazione ha elencato le azioni sul piano della sicurezza che sono in procinto di essere avviate, tra tutte, un sistema di videosorveglianza tecnologicamente avanzato, la volontà – condivisa dall’Associazione – di far diventare le attività commerciali anche presidi di sicurezza; l’importanza degli strumenti della Consulta del Commercio e del Distretto Urbano del Commercio.

“È stato un incontro importante e proficuo che ci ha permesso di esprimere le nostre preoccupazioni in ambito della sicurezza ma anche di dimostrarci collaborativi e attenti alle esigenze di una città che ha il diritto di essere riconosciuta anche per le sue tante iniziative di pregio. Foggia deve ritornare a riappropriarsi del suo titolo di capoluogo e per farlo è necessario che i vari attori della città pensino e agiscano con una visione comune, cooperando al di là dei legittimi interessi. La nostra Associazione rappresenta una parte determinante dell’ossatura della città, i nostri negozi sono presidi di sicurezza e di socialità e i nostri associati sono vere e proprie sentinelle delle strade: la loro importanza non viene messa in discussione e, oggi, l’incontro con l’Amministrazione ha rafforzato quelle basi di dialogo e scambio reciproco che la nostra Associazione persegue per lo sviluppo del territorio”, così ha commentato Antonio Metauro al termine dell’incontro con il Comune di Foggia.

“Quello di oggi – dichiarano la sindaca Episcopo e gli assessori presenti – è stato un confronto costruttivo, un incontro che sottolinea la nostra comune volontà di rendere Foggia una città sempre più sicura e attrattiva. Le azioni che abbiamo condiviso, come l’implementazione di un sistema di videosorveglianza integrato e la valorizzazione del ruolo attivo delle attività commerciali nella vigilanza del territorio, rappresentano un passo avanti significativo verso questo obiettivo. Siamo convinti che la collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria sia fondamentale per garantire la sicurezza e lo sviluppo economico della nostra città. Ringraziamo Confcommercio per il prezioso contributo e siamo pronti a lavorare insieme per realizzare quanto programmato”.