Stupida Sfortuna di Fulminacci: testo e significato del nuovo brano a Sanremo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ritorno di Fulminacci al Festival di Sanremo 2026 segna un nuovo capitolo nella carriera del cantautore romano che porta in gara il brano Stupida sfortuna, scritto con il produttore Golden Years.

Dopo l’esordio all’Ariston nel 2021, l’artista torna con una canzone d’autore dallo stile sonoro anni Ottanta, costruita su immagini urbane e malinconie quotidiane. Il pezzo è firmato da F. Uttinacci e P. Paroletti per Maciste Dischi/Puro/Universal Music Publishing Ricordi e si inserisce tra i testi più intimi di questa edizione.

Scopriamo insieme il testo completo di Stupida sfortuna, il significato del brano e i temi centrali che attraversano la canzone, tra solitudine, memoria e fragilità emotiva.

Testo completo di “Stupida sfortuna” di Fulminacci a Sanremo 2026

“Ti troverò dentro a una foto

Sotto l’acqua mentre nuoto

Nella sabbia e nel cemento

Dentro un cinema all’aperto

Come un’allucinazione

In mezzo a tutte le persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Classifiche e Sanremi

Taxi treni aerei

E se mi stai ancora cercando

Sono dove stavo ieri

Ho solo più pensieri

Un po’ meno fiducia

E qualche buona scusa

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

Ma pensa un po’

Vado di corsa e resto indietro

E soffia il vento della metro

Tra le piastrelle colorate

E le rovine sotto a un vetro

C’è un manifesto col tuo nome

In mezzo a un fiume di persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Semafori e cantieri

Pianeti e buchi neri

E dai facciamo i seri

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi

Di primavere e poi di nuovo rami spogli

Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli

Ci credi o no?

Stupida stupida stupida sfortuna

Gelida gelida gelida paura

Dopo di te non l’ho più detto a nessuna

Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai

Stupida stupida stupida sfortuna

Che ci penso anche se non ci penso

Gelida gelida gelida paura

Ogni volta che non mi addormento

L’infinito a me mi fa spavento

Come il cielo come il mare aperto

Stupida sfortuna starò più attento.”

Significato di “Stupida sfortuna”: solitudine, memoria e paura

Fulminacci ha spiegato che il brano di Sanremo 2026 racconta uno stato di solitudine, associandolo a un “malinconico tardo pomeriggio” e a un “buio invernale e solitario”. In effetti, l’intera canzone si muove in quella fascia emotiva sospesa tra il giorno che finisce e la notte che avanza.

La solitudine descritta si manifesta nei dettagli: la corsa che fa restare indietro, il vento della metro, la strada in cui si resta fermi ad aspettare.

La “stupida sfortuna” diventa quindi la sintesi di una serie di piccole crepe emotive.

Un altro tema centrale riguarda il tempo.

“Adesso il tempo è solo un mucchio di secondi / di primavere e poi di nuovo rami spogli”. L’alternanza stagionale suggerisce ciclicità, ma anche stanchezza. Il protagonista vive una fase di sospensione, in cui le stagioni scorrono senza un reale cambiamento interiore.

La frase “Dopo di te non l’ho più detto a nessuna” introduce una chiusura affettiva. Il ricordo della persona amata resta dominante. Tuttavia, non c’è vittimismo. Piuttosto, emerge la consapevolezza di aver perso qualcosa che continua a influenzare il presente.

La paura dell’infinito, citata esplicitamente, amplia la prospettiva. Non si tratta soltanto di nostalgia amorosa, bensì di smarrimento esistenziale. Il cielo e il mare aperto evocano vastità e incertezza, quindi il brano assume una dimensione più ampia rispetto alla semplice rottura sentimentale.

Fulminacci a Sanremo 2026: stile musicale e produzione del brano

Dal punto di vista musicale, Stupida sfortuna conferma l’identità di Fulminacci. La produzione firmata con Golden Years introduce un retrogusto sonoro anni Ottanta, percepibile nelle atmosfere sintetiche e nel ritmo sostenuto. Tuttavia, la struttura del brano proposto a Sanremo 2026 resta fedele alla tradizione cantautorale italiana.

L’equilibrio tra scrittura e arrangiamento è uno dei punti di forza del pezzo. Da un lato, il testo mantiene una forte componente narrativa; dall’altro, la base musicale rende la canzone accessibile anche al grande pubblico. Questo aspetto è rilevante in un contesto come Sanremo, dove l’impatto immediato conta.

Il secondo Sanremo di Fulminacci

Per Fulminacci si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Rispetto all’esordio, l’artista appare più consapevole, sia nella scrittura sia nella costruzione del messaggio. L’autocitazione delle “classifiche e Sanremi” dimostra una maturità diversa, perché inserisce l’esperienza personale dentro il meccanismo dello spettacolo.

Inoltre, la scelta di un brano introspettivo in una competizione televisiva evidenzia una linea coerente con il suo percorso.