Io sono Farah sfida il Festival di Sanremo 2026: la mossa a sorpresa di Mediaset

Io sono Farah continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La serie tv si appresta a chiudere i battenti in Italia dopo aver registrato ascolti non così brillanti su Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha sorpreso tutti con una nuova mossa. Il piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di mandare in onda la dizi turca contro il Festival di Sanremo 2026, che andrà in onda da martedì 24 febbraio sui teleschermi di Rai. Io sono Farah andrà in onda con un doppio appuntamento martedì 24 e venerdì 27 febbraio in prima serata su Canale 5. Un nuovo cambio di programmazione che farà felici quei fans che non avranno intenzione di seguire la competizione canora condotta da Carlo Conti da Sanremo.

Mediaset anticipa la messa in onda del finale di Io sono Farah

La serie tv con Demet Ozdemir andrà in onda con un doppio appuntamento in prima serata a fine febbraio. Mediaset sembra aver intenzione di anticipare la messa in onda del finale di Io sono Farah previsto per aprile sui teleschermi di Canale 5. Le vicende della dottoressa iraniana e del criminale Tahir non hanno registrato un boom di ascolti che avevano fatto segnare la scorsa estate quando aveva debuttato nella fascia pomeridiana di Canale 5 con picchi superiori al 22% di share.