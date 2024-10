Strada Facendo: i lavori presso l’Istituto Croce di Manfredonia grazie ad un progetto presentato e finanziato dall’amministrazione Rotice

Quei braverrimi ragazzi dell’Amministrazione La Marca. Braverrimi si, ad utilizzare il lavoro altrui senza mai dire la verità ai cittadini.

Continua la propaganda di interventi miracolosi con infinite carrellate di foto e testi trionfalistici mediatici per decantare meriti e capacità che, peró, ad onor di cronaca, sono frutto del lavoro profuso dall’Amministrazione Rotice in meno di due anni di attività, esperienza interrotta antidemocraticamente da diversi di coloro i quali oggi siedono tra i banchi della Giunta.

L’ultimo in ordine di tempo è l’annuncio dell’inizio dei lavori presso l’Istituto “Croce”. Tante belle parole, ovviamente, tranne quelle necessarie a ricostruire l’iter del finanziamento.

Tralasciando le discusse e discutibili modalità e tempistiche dei relativi affidamenti incarichi, l’Assessore ai Lavori Pubblici nella sua nota, ca va sans dire, non fa il minimo cenno alla candidatura del progetto e all’ottenimento del finanziamento da parte DELL’AMMINISTRAZIONE Rotice.

Infatti, con la deliberazioni di Giunta Comunale n°4 del 21/12/2021 è stata approvata la partecipazione all’avviso Pubblico pubblicato in data 24 novembre 2021 con prot. AOODGEFID_46852 dal Ministero dell’Istruzione, attraverso la candidatura del progetto relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza da fenomeni di anti sfondellamento dei solai dell’edificio scolastico infanzia e primaria Croce cod. ed. 0710290069, in piazza Bovio Manfredonia, le graduatorie sono state approvate al Decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2022, n. 26.

Un’ulteriore prova dell’ efficacia dell’Amministrazione Rotice nel suo breve tempo disponibile, a cui è stato impedito di poter completare il virtuoso percorso avviato, tanto che i suoi principali detrattori stanno godendo di benefici e grandi risultati per la comunità e la città di Manfredonia, nonostante qualcuno, con scarsa onestà intellettuale, continua beatamente a far finta di nulla per nascondere la fumosa ed inconcludente gestione di Palazzo di Città.

Come possono essere costoro garanti di trasparenza? Il silenzio nuoce, vi racconteremo tanti altri progetti, finanziamenti ed azioni dell’Amministrazione Rotice e di cosa realmente accade in città ed all’interno del Comune, dove tutto pare ridursi al ripristino di determinate logiche ed interessi che hanno portato al Piano di Riequilibrio Finanziario ed allo scioglimento per infiltrazioni mafiose ad opera di quella stessa parte politica che ora è al governo.

Strada Facendo – Manfredonia