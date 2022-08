Stelle di sfoglia con chantilly: la ricetta di La cucina secondo me.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

1 rotolo di sfoglia rettangolare già pronto

200 g di panna da montare

50 g di zucchero a velo

1 bustina di vaniglia

Zucchero q.b.

Crema di nocciole q.b.

PROCEDIMENTO

Stendere il rotolo di sfoglia e con delle formine a stella tagliare circa 6 pezzi grandi e quelli che ne escono più piccoli (se non avete le formine le potete ricavare ritagliando la carta di alluminio)

Mettere un foglio di carta forno su una teglia e cospargere di zucchero semolato

Poggiare le stelline e cospargere anche queste di zucchero

Infornare a 180 gradi per 10 minuti

In una ciotola montate la panna a neve ben ferma

Aggiungere la vaniglia e lo zucchero e continuare a mescolare

La crema è pronta

Mettere al centro di 3 stelle grande la crema pronta, aggiungere se vi piace una noce di crema di nocciole e coprire con le altre stelle grandi

Io le ho cosparse anche di una spolverata di zucchero a velo

