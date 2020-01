Stelle ai Lidi, Capone: “Ben vengano”

Dichiarazione dell’Assessore Loredana Capone in merito alle proposte degli imprenditori balneari sulla tabella di classificazione che assegna le stelle ai lidi:

“Ben vengano le osservazioni degli operatori balneari pugliesi sulla tabella di classificazione che assegna le stelle ai lidi. È quello che volevamo. L’obiettivo della partecipazione è sempre stato in primo piano come del resto lo è migliorare la qualità dei servizi offerti tenendo conto delle esigenze dei turisti ma stabilendo, al contempo, regole certe che puntino innanzitutto alla salvaguardia delle nostre coste.

“Attendiamo, quindi, per il prossimo 3 febbraio, puntuali osservazioni così come concordato in Commissione Consiliare. Siamo pronti a integrare i criteri contenuti nella tabella e a discutere di tutte le scelte, anche normative, da compiere per il futuro, come sempre abbiamo fatto nel nostro programma di governo convinti che solo con la piena condivisione si possano realizzare progetti capaci di rispondere ai bisogni reali dei nostri territori.”