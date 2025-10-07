Stefano Tediosi e Federica Petagna al capolinea: “Lui l’ha messa alla porta perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Federica Petagna e Stefano Tediosi si erano conosciuti a Temptation Island e qualche mese dopo si sono ritrovati insieme al Grande Fratello, dove hanno approfondito la loro conoscenza.

Archiviata la relazione con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice l’ex gieffina ha iniziato a frequentare Stefano Tediosi e tra loro è scattato l’amore. Dopo il reality per mesi si sono mostrati complici e innamorati sui social, la loro storia d’amore però sembra essere giunta al capolinea. Cosa è successo? Sul suo profilo Instagram Deianira Marzano ha mostrato alcune segnalazioni che ha ricevuto sull’ex coppia che svelano i motivi della rottura.

Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono detti addio: è stato lui a mettere fine alla loro relazione

Stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip gli ex gieffini si sono lasciati da quasi due settimane. A mettere un punto alla loro storia d’amore è stato lui ritenendo la Petagna una persona molto difficile, che non è capace di vivere una relazione equilibrata. Avrebbe detto che non sa cosa sia la fiducia, che non sa cosa significhi vivere un rapporto sano e che non conosce il concetto di spazi personali.

A quanto pare non ci sarebbe stato nessun tradimento, Stefano Tediosi però non poteva più frequentare i suoi amici e uscire liberamente perché nessuno andava bene per l’ex fidanzata. Nella segnalazione si legge: “Lui educatamente l’ha messa alla porta, e lei si è trasferita a pochi metri da casa sua, sempre a Milano”. È anche emerso che Federica Petagna sentiva un imprenditore molto più grande di lei e che si sarebbe pentita della rottura con Alfonso.