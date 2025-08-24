Stefano De Martino si riavvicina a Belen?

Una nuova, inaspettata giravolta si consuma nella vita sentimentale di Stefano De Martino. Secondo un clamoroso scoop lanciato dall'influencer Alessandro Rosica, il conduttore si starebbe riavvicinand...

Una nuova, inaspettata giravolta si consuma nella vita sentimentale di Stefano De Martino. Secondo un clamoroso scoop lanciato dall'influencer Alessandro Rosica, il conduttore si starebbe riavvicinando all’ex moglie Belen Rodriguez, nonostante la sua recente relazione con la 23enne Caroline Tronelli.

Il colpo di scena. C'entra Caroline?

Il motivo di questo ennesimo colpo di scena sarebbe da ricondurre proprio a Caroline, che avrebbe manifestato il desiderio di avere un figlio con il ballerino. Una richiesta che, secondo le indiscrezioni di Rosica, non sarebbe stata accolta da De Martino, il quale avrebbe reagito aumentando le precauzioni nella sua vita privata e, contemporaneamente, cercando un riavvicinamento con Belen. "Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen" ha dichiarato Rosica sui social, definendo lo scoop "clamoroso e vero".

La notizia si arricchisce di un ulteriore elemento di tensione: sembra che tra Caroline e Belen i rapporti siano tutt'altro che sereni, con Caroline che avrebbe persino minacciato l'argentina. Anche se una fonte vicina a Belen aveva parlato di un forte sentimento ancora vivo per Stefano, Rosica ridimensiona questa ipotesi, sostenendo che la showgirl non gli è indifferente, ma che il termine "innamorata" sia eccessivo, anche perché lei stessa si starebbe frequentando con un avvocato romano.