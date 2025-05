Stefano De Martino ripensa all’Isola: “È stato difficile, non ero sereno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di anni Stefano De Martino è tornato a parlare dell’esperienza che ha vissuto all’Isola dei famosi nei panni di inviato in una passata edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Ospite di di Marcello Sacchetta nel suo podcast l’ex marito di Belen Rodriguez si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni. Quando gli proposero il ruolo di invitato lui conduceva il daytime di Amici ma decide di accettare perché pensava fosse un’ottima opportunità per la sua carriera. A detta sua è stata una cosa molto difficile, però voleva provare a farcela con le sue forze.

Stefano De Martino non era sereno all’Isola dei famosi: cosa ha detto il conduttore

L’amatissimo conduttore di Affari Tuoi ha rivelato che il suo sogno era quello di rendersi indipendente e provare a fare a tutti gli effetti il conduttore. Vedeva l’Isola dei famosi come un piccolo step perché per lui è stato molto complicato perché in quel ruolo non aveva nessuna esperienza.

Stefano De Martino non ha nascosto il fatto che quel periodo per lui è stato alquanto difficile, ha poi aggiunto: “Ero parecchio sotto pressione, non ero sereno“. Per quanto riguarda il suo futuro professionale ha poi svelato di avere anche un piano B. Di che si tratta? Lavorare nella parte produttiva degli spettacoli, ha infatti rivelato che gli piacerebbe produrre spettacoli per altri.