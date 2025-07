Stefano Accorsi sfoggia un fisico da urlo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano Accorsi, a 54 anni, sfoggia un fisico scolpito che lascia invidia anche ai ventenni. La sua trasformazione, iniziata più di un anno fa, è stata protagonista sulla copertina di Men’s Health e sui social, dove l’attore mostra con orgoglio i risultati raggiunti grazie a un percorso di allenamento diverso dal solito. Parlando di questa esperienza, Accorsi afferma: “Mi sono allenato in modo diverso” e ha sottolineato come l’attività fisica sia diventata parte integrante della sua routine quotidiana, non solo per il fisico, ma anche per il benessere mentale e la gestione dello stress.

Chi è il personal trainer di Stefano Accorsi?

Seguendo regolarmente il personal trainer Antonio Saccinto, Accorsi ha adottato un approccio più coinvolgente, praticando esercizi all’aperto e alle prime luci dell’alba. La sua sessione preferita è alle 5 del mattino, un momento di condivisione e cura di corpo e mente, che preferisce anche in compagnia o da remoto, per mantenere costanza e motivazione. Recentemente, l’attore ha terminato le riprese del film di Gabriele Muccino a Tangeri, continuando a dedicarsi alla sua crescita personale. Sposato con Bianca Vitali e padre di quattro figli, Stefano dimostra che in età avanzata si può mantenere un fisico invidiabile grazie a impegno, costanza e una vita sana.