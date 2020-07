Stasera Uccio De Santis porta il Gargano sul palcoscenico della Rai. Il cabarettista pugliese in collegamento con “Made in Sud” da Vieste

Questa sera torna su Rai 2 in prima serata (ore 21.20) dall’Auditorium del Cptv di Napoli l’appuntamento con lo show comico Made In Sud condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, una delle trasmissioni tv più seguite dell’estate 2020. I due conduttori sono pronti per la quarta puntata all’insegna di risate, musica e allegria. Ed in questa puntata ci sarà in collegamento da Vieste (intorno alle ore 23.05) il notissimo cabarettista pugliese Uccio De Santis, tornato in piena forma e con la sua inconfondibile verve ironica dopo il brutto incidente del 31 dicembre scorso.

Il tema della puntata è il desiderio. L’ospite principale della trasmissione sarà Enzo Avitabile, che per il progetto musicale Baby Groove, duetterà con Valerio Jovine. Protagonista di un altro spazio musicale anche Sal Da Vinci che, in anteprima, presenterà il suo nuovo singolo ‘So Pazz’E Te’, interpretato con Vale Lambo. Tantissimi i comici e gli ospiti che saliranno sul palco: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Ettore Massa, Antonio D’Austilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna alias Gianni Lattore, Tommy Terrafino, I Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia.

Nel cast di questa settimana anche i 4 Gusti (Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Salvatore Ferraro e Domenico Fazio) e per la prima volta sul palco di Made in Sud, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frezza. Ospite speciale Lello Arena.