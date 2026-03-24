Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 25 marzo 2026: una serata “in fiore” con Stefano De Martino

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Il 25 marzo 2026 torna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il comedy show guidato da Stefano De Martino che continua a conquistare il pubblico grazie alla sua formula leggera, imprevedibile e capace di trasformare ogni puntata in una festa collettiva.

L’appuntamento di questa settimana abbraccia l’arrivo della primavera con il tema “STEP in fiore”, un pretesto perfetto per dare vita a sketch, improvvisazioni e giochi che coinvolgeranno ospiti e pubblico in un clima di pura allegria.

Ma chi salirà sul palco? Quali prove vedremo? E quali sorprese ha preparato la produzione per questa nuova serata? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti del 25 marzo 2026: un cast ricco tra comici, attori e volti tv per Stasera tutto è possibile

La forza di Stasera tutto è possibile è sempre stata la capacità di mescolare mondi diversi, portando sul palco comici, attori, conduttori e personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco senza competizione e senza prendersi troppo sul serio.

La puntata del 25 marzo non fa eccezione e propone un cast variegato che promette momenti irresistibili.

Tra gli ospiti attesi ci saranno Francesco Paolantoni, presenza fissa e amatissima, capace di trasformare ogni prova in un piccolo caos comico; Herbert Ballerina, con il suo umorismo surreale; e Giovanni Esposito, volto noto del cinema e della tv, sempre pronto a improvvisare.

Accanto a loro arriveranno Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro e Vincenzo Albano, tutti pronti a cimentarsi nelle prove più iconiche del programma.

Non mancherà poi Vincenzo De Lucia, che tornerà con una delle sue imitazioni più riuscite: quella di Maria De Filippi, ormai diventata un appuntamento fisso che il pubblico attende con entusiasmo.

Il cast, così composto, permette alla puntata di alternare comicità fisica, improvvisazione e momenti più teatrali, mantenendo un ritmo vivace e imprevedibile.

Giochi, prove e momenti cult: cosa vedremo nella nuova puntata di Stasera tutto è possibile

Il cuore di Stasera tutto è possibile resta il suo meccanismo semplice e irresistibile: nessuna gara, nessun vincitore, solo divertimento puro. La puntata del 25 marzo riproporrà alcuni dei giochi più amati dal pubblico, affiancati da nuove varianti pensate per sorprendere gli ospiti.

L’immancabile Stanza inclinata sarà ancora una volta protagonista. È il gioco simbolo del programma, quello che mette alla prova equilibrio, improvvisazione e capacità di adattarsi a una situazione completamente fuori controllo.

Ogni volta che gli ospiti entrano in quella stanza, il risultato è garantito: cadute, gag spontanee e sketch che diventano virali. Accanto alla Stanza inclinata torneranno anche:

Speed Quiz, che mette alla prova riflessi e prontezza

Fotomimo, dove gli ospiti devono interpretare immagini in modo creativo

Decollo immediato, una delle prove più dinamiche

Segui il labiale, che genera sempre momenti esilaranti

A fare da collante ci saranno il dj Claudio Cannizzaro, che accompagna musicalmente ogni prova, e il Panda, mascotte del programma, ormai parte integrante dell’atmosfera giocosa dello show.

La puntata, come sempre, sarà registrata all’Auditorium Rai di Napoli, luogo che negli anni è diventato la casa naturale del format e che contribuisce a creare un clima familiare e riconoscibile.

Un format che continua a funzionare: perché piace così tanto

Il successo di Stasera tutto è possibile non è casuale. Il programma, basato sul format internazionale Anything Goes, riesce a unire leggerezza e creatività in un modo che pochi show italiani sanno replicare.

La sua forza sta nella spontaneità: gli ospiti non competono, non devono dimostrare nulla, ma semplicemente divertirsi e far divertire.

Stefano De Martino, con la sua conduzione sempre più sicura e brillante, riesce a guidare la serata con naturalezza, lasciando spazio agli ospiti ma mantenendo il controllo del ritmo. La sua presenza è diventata uno degli elementi più apprezzati del programma, capace di creare un clima rilassato e allo stesso tempo energico.

La puntata del 25 marzo, con il suo tema primaverile e un cast ricco di personalità, promette di essere una delle più divertenti della stagione. Un appuntamento perfetto per chi cerca una serata leggera, piena di risate e senza pensieri.