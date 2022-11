Stasera in TV: programmi e film da non perdere di giovedì 10 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi giovedì 10 novembre.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ore 21:25 su Rai 1

Ultima puntata della serie TV che narra le avventure di Vincenzo Malinconico, avvocato semi-disoccupato, interpretato da Massimiliano Gallo.

Che c’è di nuovo, ore 21:20 su Rai 2

Il programma d’intrattenimento condotto da Ilaria D’Amico.

Amore criminale, ore 21:20 su Rai 3

Edizione 2022 del programma affidato a Veronica Pivetti, che racconta storie di violenze maschili sulle donne.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio dove vengono affrontati i temi d’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Secondo appuntamento settimanale del programma condotto da Alfonso Signorini.

Final Score, ore 21:20 su Italia 1

Un ex militare è costretto ad agire quando un gruppo di terroristi armati prende in ostaggio un intero stadio ricolmo di spettatori, tra cui la sua adorata nipote.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale condotto da Corrado Formigli.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma dove quattro ristoratori si sfideranno per la vittoria finale.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.

Arma Letale 3, ore 21:12 su Iris

Alla vigilia della pensione, Roger viene degradato per colpa di Martin, ma con l’aiuto di una poliziotta e di un agente immobiliare, i due incastrano un ex sergente.

Tomb Raider, ore 21:19 su Rai 4

La giovane Lara Croft, stanca di vivere lavorando come corriere in bicicletta, decide di abbandonare tutto per andare alla ricerca di suo padre, un avventuriero scomparso su un’isola leggendaria del Giappone.

Ocean’s 8, ore 21:08 su TwentySeven

Una banda di donne, truffatrici professioniste capitanate dall’astuta Debbie Ocean, progetta di mettere a segno il colpo del secolo in occasione dell’annuale Met Gala di New York, un raduno di stelle e personaggi celebri.

The perfect man, ore 21:24 su La5

Un’adolescente inventa un ammiratore segreto per sua madre, con lo scopo di evitarle l’ennesimo disastroso rapporto.

Una donna per amica, ore 21:06 su Cine34

Francesco è un avvocato maldestro e simpatico, Claudia è una veterinaria. I due sono buoni amici da sempre, ma quando lei incontra Giovanni e decide di sposarlo, il rapporto tra i due si complica. Il futuro sposo, intanto, mostra di avere un carattere violento e la donna ritrova in Francesco un confidente premuroso e costante.

Mad City – Assalto alla notizia, ore 21:00 su Warner TV

Max Brackett, giornalista televisivo di talento, si è rifiutato di mostrare i corpi dilaniati delle vittime di un incidente aereo, e il suo capo lo ha dirottato dalla rete nazionale ad una stazione locale a Madeline, in California.