Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 25 febbraio

Redazione25 Febbraio 2026
RAI1

20.40 Festival di Sanremo

RAI2

21.20 The Americas

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.32 Real Politik

CANALE5

21.20 Tre di troppo

ITALIA1

21.24 Kingsman: il cerchio d’oro

TV8

21.00 Real Madrid – Benfica

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.06 La guerra dei mondi

IRIS

21.15 Basic Instict

27

21.10 Free Willy 3 – Il salvataggio

34

21.00 Delitto al ristorante cinese

