Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 25 febbraio
RAI1
20.40 Festival di Sanremo
RAI2
21.20 The Americas
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.32 Real Politik
CANALE5
21.20 Tre di troppo
ITALIA1
21.24 Kingsman: il cerchio d’oro
TV8
21.00 Real Madrid – Benfica
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.06 La guerra dei mondi
IRIS
21.15 Basic Instict
27
21.10 Free Willy 3 – Il salvataggio
34
21.00 Delitto al ristorante cinese