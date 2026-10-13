Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre

Redazione13 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre

RAI1

21.30 Stasera in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre

RAI2

21.20 Boss in incognito

RAI3

21.15 Filorosso

RETE4

21.33 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Zelig 30 – Parte seconda

ITALIA1

21.26 Vendetta

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 5 – Bootcamp 2a parte

NOVE

21.30 Costa Concordia Trappola in mare

20

21.10 Unstoppable – Fuori controllo

27

21.15 La famiglia Addams 2

LA5

21.20 Il diario di Bridget Jones

34

21.00 Io, loro e Lara

ITALIA2

21.00 Divergent

Redazione13 Ottobre 2026