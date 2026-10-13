Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre
RAI1
21.30 Stasera in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre
RAI2
21.20 Boss in incognito
RAI3
21.15 Filorosso
RETE4
21.33 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Zelig 30 – Parte seconda
ITALIA1
21.26 Vendetta
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 5 – Bootcamp 2a parte
NOVE
21.30 Costa Concordia Trappola in mare
20
21.10 Unstoppable – Fuori controllo
27
21.15 La famiglia Addams 2
LA5
21.20 Il diario di Bridget Jones
34
21.00 Io, loro e Lara
ITALIA2
21.00 Divergent