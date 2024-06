Stasera in tv, la programmazione di domenica 30 giugno

RAI1

20:35 Ottavi Di Finale Spagna-Georgia

RAI2

21:00 Il Velo Nuziale – L’Eredità

RAI3

20:55 Report: Estate

RETE4

21:31 La teoria del tutto

CANALE5

21:24 Segreti di famiglia

ITALIA1

21:25 Tu la conosci Claudia?

LA7

21:15 Il socio

TV8

21:40 Italia’s Got Talent – Best of

NOVE

21:40 Little Big Italy

20

20:55 Live! – Corsa contro il tempo

27

21:14 American Graffiti

34

21:06 Toto’ contro Maciste