Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 22 febbraio
RAI1
20.20 Cerimonia di chiusura Olimpiadi Invernali
RAI2
21.00 Era ora
RAI3
21.20 Presa diretta
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.20 Io sono Farah
ITALIA1
21.20 Le Iene
TV8
21.35 Cucine da incubo
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 Speed 2, senza limiti
CIELO
21.20 The Vanishing – Il mistero del faro
27
21.14 Scooby Doo
34
21.00 Immaturi