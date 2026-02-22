Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 22 febbraio

Redazione22 Febbraio 2026
Che tempo che fa, ospiti 1 febbraio 2026 Antonio Albanese tra i protagonisti della puntata
Fabio Fazio conduce Che tempo che Fa. Foto: Nove.tv
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 22 febbraio

RAI1

20.20 Cerimonia di chiusura Olimpiadi Invernali

RAI2

21.00 Era ora

RAI3

21.20 Presa diretta

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Io sono Farah

ITALIA1

21.20 Le Iene

TV8

21.35 Cucine da incubo

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Speed 2, senza limiti

CIELO

21.20 The Vanishing – Il mistero del faro

27

21.14 Scooby Doo

34

21.00 Immaturi

Redazione22 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©