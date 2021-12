Stadi, si torna al 50% della capienza

L’aumento vertiginoso dei contagi in Italia provoca conseguenze anche in Serie A. Come riportato da Gazzetta.it, in seguito al Consiglio dei Ministri di oggi si è deciso peri ritorno al 50% massimo di capienza contro il 75 in vigore attualmente.

I tifosi dovranno disporsi a scacchiera.

Gli impianti sportivi al chiuso arriveranno invece al 35%. Si continuerà a entrare solo con il green pass rafforzato, dunque bisognerà essere vaccinati o guariti dal Covid da meno di sei mesi. I nuovi limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato di serie A prevista per il 6 gennaio.