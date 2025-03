[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sporting Manfredonia, sfida decisiva a Barletta

SFIDA DECISIVA A BARLETTA!

Domenica ci aspetta una battaglia fondamentale: lo Sporting Manfredonia farà visita all’Etra Barletta in un vero e proprio scontro diretto per i playoff!

Gli avversari sono 3 punti sotto di noi e anche loro lottano per un posto nelle prime posizioni. Non possiamo sbagliare, servono cuore, grinta e una grande prestazione per portare a casa i 3 punti!

Tutti uniti per un solo obiettivo! Forza Sporting Manfredonia!