[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sporting Manfredonia ko anche ad Apricena

Madre Pietra Stadium di Apricena fatale per lo Sporting Manfredonia che perde 4-2 contro l’Atletico Apricena, dopo esser stati anche in vantaggio per 2-1.

Trotta, su rigore, e Stoppiello avevano ribaltato nel primo tempo la rete di Spallone Fedele dei padroni di casa.

Ma nella ripresa domina l’Apricena che prima trova il pari e poi, proprio con Spallone Fedele e Michele Scarano trova i gol del 4-2 finale.