Splendida cornice, Geppi Cucciari rende omaggio a Raffaella Carrà

“Splendida cornice, il programma culturale condotto da Geppi Cucciari, torna stasera 24 ottbre su Raitre. Nel frattempo, è stata rivelata un’anteprima della nuova sigla che promette di essere un omaggio speciale a una delle icone della televisione italiana: Raffaella Carrà.

La nuova sigla di Splendida cornice

La nuova sigla di “Splendida cornice” è una rivisitazione del celebre brano “Rumore” di Raffaella Carrà, pubblicato nel 1974. Geppi Cucciari, con il suo stile ironico e pop, si cimenta in questo omaggio dopo aver già reinterpretato altri successi della Carrà. Tra questi ricordiamo “Ballo, Ballo” e “Com’è bello far l’amore” (diventato “Com’è bello far cultura”).

Un tributo simpatico e coinvolgente

Nella sigla, Geppi Cucciari imita lo stile iconico di Raffaella Carrà, con un microfono in mano e la chioma corvina che ondeggia a ritmo, in un chiaro riferimento al caschetto biondo della mitica showgirl. La conduttrice ama giocare e scherzare bonariamente, ammettendo di non sentirsi sicura sui tacchi, un tocco di umorismo che caratterizza il suo stile.

Cultura e attualità in chiave pop

“Splendida Cornice” torna per la terza edizione il 24 ottobre alle 21:20 su Rai3, con un format che mischia divulgazione e intrattenimento in modo originale. Il programma, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Itv Movie, si distingue per la sua capacità di raccontare l’attualità attraverso una chiave insolita, unendo alto e basso con intelligenza. La trasversalità della cultura è al centro del format, che ha visto nel corso del tempo la partecipazione di personaggi come il prof. Andrea Maggi, Nicola Silvestri, e Amalia Ercoli Finzi.