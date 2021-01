Speranza: “Nella bozza non c’è weekend arancione, ma divieto di asporto dopo le 18 per i bar”

Tra le ipotesi sul tavolo per il nuovo Dpcm ci sono quelle di “mantenere in tutte le zone il massimo di due persone a casa e lo stop alla mobilità tra le Regioni, anche per le gialle”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso dell’incontro con gli Enti locali.

“Ipotizziamo – ha aggiunto – il divieto di asporto dopo le 18” per i bar, mentre resta “l’ipotesi di una zona bianca con soglie molto basse per dare un segnale che il Paese sta facendo un lavoro che gli consentirà di entrare in una fase diversa in un tempo medio.

Nella bozza non c’è il weekend arancione”.