Un furgone della società di raccolta rifiuti Tecneco è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è stato ritrovato poco fa dai carabinieri lungo la statale 89 all’altezza di Macchia di Monte Sant’Angelo

Ferito il 45enne conducente del mezzo. L’uomo è stato portato in ospedale a Manfredonia, non sarebbe in pericolo di vita.