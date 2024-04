Sospesa Udinese-Roma, D’Amato su Open: “Settimana scorsa sconfitta a tavolino per Palmese e Manfredonia”

Della partita Udinese-Roma sospesa al 70′ per un malore al difensore dei capitolini N’Dicka ne parlano tutti i giornali questa mattina.

Un focus lo riserva anche il giornale di Mentana, Open, che parla anche delle similitudini con Palmese-Manfredonia e ciò che dice il regolamento.

“Dal punto di vista regolamentare la sospensione di una partita per un grave infortunio è lecita, ma deve avere il consenso delle due squadre in campo. Anche se di norma si può fare solo per impraticabilità del campo o per la tutela dell’ordine pubblico. Lo scorso 9 aprile il giudice sportivo ha dato partita persa con tre a zero a tavolino e penalizzazione di un punto a Palmese e Manfredonia, che avevano chiesto la sospensione dopo il malore di uno spettatore. Manca da giocare poco meno di una ventina di minuti. La partita si potrebbe recuperare già oggi ma la Roma ha un impegno infrasettimanale: il match di ritorno di Europa League con il Milan. Il recupero dovrebbe comunque avvenire entro 15 giorni. La curiosità è che non necessariamente i giocatori dovranno essere i 22 in campo al momento dell’interruzione. Si potranno schierare i tesserati. Tranne i giocatori nel frattempo sostituiti“