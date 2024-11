Sophie Codegoni interrogata dagli inquirenti: cosa ha detto?

Sophie Codegoni è stata ascoltata per cinque ore al quarto piano del Palazzo di Giustizia. Nel corso del lungo interrogatorio, l’influencer ha rilasciato diverse dichiarazioni. Principalmente, ha ripercorso le tappe della sua relazione con il suo oramai ex compagno Alessandro Basciano nata all’interno del reality Grande Fratello Vip. Ha raccontato la crisi che ha caratterizzato il rapporto a partire dal 2023, spiegando le difficoltà affrontate e la decisione, dolorosa ma determinata, di sporgere denuncia. Sophie, nonostante il periodo difficile che ha dovuto affrontare, è più che mai determinata a far emergere la verità su quanto sarebbe accaduto con Alessandro, ma andiamo ad analizzare meglio la situazione qui di seguito.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano

Sophie Codegoni non ha mostrato alcuna recalcitranza nel corso dell’interrogatorio, confermando offese e minacce che avrebbe subito da Alessandro Basciano, denunciato a dicembre dell’anno scorso. Dinanzi a Letizia Mannella, procuratrice aggiunta di Milano, e al pm Antonio Pensa, che risulta essere titolare del fascicolo aperto per stalking, l’influencer ha spiegato: “La querela non l’ho mai ritrata e non ho intenzione di farlo”. È proprio grazie a quella denuncia che la Procura di Milano può proseguire le indagini sulle accuse rivolte al Basciano. Quest’ultimo era stato arrestato e poi rilasciato nel giro di meno di 48 ore. L’accordo di ritirare la querela, stipulato il 26 febbraio scorso attraverso una scrittura privata volta a stemperare i conflitti legati alla gestione della bambina avuta in comune, non ha avuto seguito ed è rimasto privo di valore effettivo. Tuttavia, proprio quell’accordo, insieme ad alcune chat presentate come prova, ha contribuito alla decisione della giudice Anna Magelli di disporre la scarcerazione di Alessandro Basciano, ritenendo non necessarie ulteriori misure restrittive nei confronti del deejay. Sophie Codegoni, che dovrebbe essere riascoltata la prossima settimana, ha manifestato piena disponibilità a fornire ulteriori elementi a sostegno delle indagini, comprese nuove chat e riferimenti a “telefonate di minacce” subite. Riguardo alla borsa comprata da Basciano a Sophie prima della seconda denuncia, la giovane ha espresso l’intenzione di buttarla “dalla finestra”. Prosegue l’impegno dell’influencer a collaborare con gli inquirenti al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda. Non mancheremo di darvi aggiornamenti al riguardo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: i tempi della felicità condivisa come coppia sono oramai terminati