Soluzioni di sicurezza per le scale: ringhiere, corrimano e tappeti antiscivolo

Le scale sono uno degli elementi più pericolosi di una casa se non messe in sicurezza. Può bastare una piccola disattenzione per scivolare e cadere, con conseguenze che possono essere anche molto gravi, soprattutto per le persone di una certa età. In Italia ogni anno sono migliaia i casi di persone cadute dalle scale che rimangono ferite, mentre sono centinaia i casi che hanno esito mortale.

Fortunatamente, esistono delle soluzioni che permettono di rendere molto più sicure le scale, riducendone la scivolosità e contenendo il rischio di un infortunio. Andiamo a scoprirle insieme.

Ringhiere e corrimani

Iniziamo subito col dire che ogni scala dovrebbe essere dotata di una ringhiera o di un corrimano, poiché è molto più facile cadere se non si ha un supporto a cui appoggiarsi. La ringhiera, inoltre, deve essere stabile e non traballante, altrimenti si rischia di peggiorare la situazione.

Detto questo, la prima cosa da considerare è il modo in cui eseguire il fissaggio. Si possono usare le seguente tecniche per farlo:

a pavimento: può essere realizzato in diversi materiali, e viene prediletto per gli spazi esterni e nei terrazzi, nonostante lo si stia iniziando a utilizzare anche per collegare i piani delle case. La modalità di installazione varia a seconda del materiale che si sceglie di utilizzare;

a fissaggio laterale : è uno dei metodi più utilizzati , poiché permette di sfruttare al meglio gli spazi. Anche in questo caso è possibile utilizzare diversi tipi di materiale per l’installazione;

: , poiché permette di sfruttare al meglio gli spazi. Anche in questo caso è possibile utilizzare diversi tipi di materiale per l’installazione; a muro : una variante del fissaggio laterale è l’installazione del corrimano al muro. Si tratta di una soluzione molto elegante , che prevede la presenza di un semplice corrimano sospeso. Non è prevista la presenza di una ringhiera o di un parapetto;

: una variante del fissaggio laterale è l’installazione del corrimano al muro. , che prevede la presenza di un semplice corrimano sospeso. Non è prevista la presenza di una ringhiera o di un parapetto; a solaio: questo è il metodo più sicuro possibile, ed è ideale nel caso di scale che si estendono per più piani. Questo fissaggio viene spesso usato insieme al fissaggio laterale o a pavimento.

Oltre alla tipologia di fissaggio, che comunque gioca un ruolo fondamentale nel livello di sicurezza della ringhiera, è importante anche considerare il materiale utilizzato. Esistono alcuni materiali che sono più resistenti e duraturi di altri, e che pertanto possono offrire maggiore sicurezza. Un corrimano non resistente o installato male potrebbe infatti portare alla caduta di chi lo utilizza per appoggiarsi.

Questi sono i materiali più comuni con cui vengono realizzate le ringhiere e i corrimano:

il legno: il legno è un classico che non andrà mai fuori di moda. Oltre a essere esteticamente piacevole da guardare, offre anche una grande presa, e non è per niente scivoloso. Tuttavia, nonostante sia un materiale estremamente resistente, ha bisogno di molta manutenzione nel corso del tempo;

l’acciaio inossidabile : l’acciaio è più duraturo del legno, e non ha bisogno di essere particolarmente curato . Inoltre, resiste molto bene alla corrosione e garantisce un’ottima presa . È meno elegante ma si sposa alla perfezione con le case che hanno un look più moderno;

: l’acciaio è più duraturo del legno, e . Inoltre, resiste molto bene alla corrosione e garantisce . È meno elegante ma si sposa alla perfezione con le case che hanno un look più moderno; vetro: il vetro può essere usato per decorare la ringhiera e il parapetto. Il parapetto è una parte fondamentale di una ringhiera, e farlo realizzare in vetro può essere un buon modo di unire estetica e utilità.

Altre soluzioni per migliorare la sicurezza delle tue scale

Scegliere il giusto tipo e materiale di ringhiera è importante, ma ci sono alcuni accorgimenti extra che vanno presi per far sì che le scale smettano di essere il tanto temuto pericolo e diventino innocue.

Ecco una lista di precauzioni da prendere:

tappeti antiscivolo: esistono dei particolari tappeti che possono essere posizionati sui gradini e che hanno lo scopo preciso di ridurre il rischio di scivolamento. Vengono realizzati in materiali e colori diversi, così da adattarsi a ogni stile di abitazione e scala;

mantenere la scala pulita e sgombra : una scala pulita e libera da oggetti è molto più sicura . Acqua e bevande rovesciate possono rendere i gradini più scivolosi, quindi lavali sempre e farli asciugare completamente prima di usarli. Anche oggetti come giocattoli, penne o scarpe possono portarti a inciampare e cadere, quindi la scala andrebbe sempre tenuta sgombra;

: una scala pulita e libera da oggetti . Acqua e bevande rovesciate possono rendere i gradini più scivolosi, quindi lavali sempre e farli asciugare completamente prima di usarli. Anche oggetti come giocattoli, penne o scarpe possono portarti a inciampare e cadere, quindi la scala andrebbe sempre tenuta sgombra; controlla regolarmente lo stato delle ringhiere e del corrimano : scegliere il giusto materiale per ringhiere e corrimano non basta, bisogna anche assicurarsi che essi siano sempre saldi e ben fissati ai loro supporti, facendo controlli regolari e attenti ;

: scegliere il giusto materiale per ringhiere e corrimano non basta, bisogna anche assicurarsi che essi siano sempre saldi e ben fissati ai loro supporti, facendo ; illuminare i gradini con dei LED : soprattutto di notte, può essere difficile vedere dove si mettono i piedi. Magari ti sei svegliato e vuoi andare a prendere un bicchiere d’acqua, ma non vuoi accendere tutte le luci della casa. In questi casi possono essere utili dei LED che tengono le scale illuminate per tutta la notte o attraverso dei sensori di movimento;

: soprattutto di notte, può essere difficile vedere dove si mettono i piedi. Magari ti sei svegliato e vuoi andare a prendere un bicchiere d’acqua, ma non vuoi accendere tutte le luci della casa. In questi casi per tutta la notte o attraverso dei sensori di movimento; montascale: i montascale sono una valida alternativa a tutte le misure di sicurezza di cui abbiamo parlato. Essi ti permetteranno di salire e scendere le scale senza il minimo sforzo o rischio.

L’ascensore: l’alternativa definitiva

Se le scale ti sembrano un’opzione troppo pericolosa, ma hai comunque bisogno di muoverti all’interno della tua abitazione a più piani, una valida alternativa è l’ascensore da interno. Esso ti consentirà di non dover mai più salire o scendere una rampa di scale in vita tua, e tutto ciò che dovrai fare per andare da un piano all’altro sarà premere un bottone e aspettare qualche secondo. Si tratta di una soluzione ideale se hai una certa età o una forma di disabilità.

In particolare se hai una forma di disabilità, devi sapere che gli ascensori devono rispettare delle misure minime per essere installati.

Le scale sono molto pericolose e troppo spesso causa di incidenti e infortuni. Per fortuna, esistono delle soluzioni che possono aumentarne drasticamente la sicurezza. Scegliere i giusti corrimano, usare tappetini antiscivolo e altre precauzioni o optare per un ascensore da interno sono degli ottimi modi per semplificarti la vita. Dopo che avrai applicato queste soluzioni, andare da un piano all’altro sarà facile come premere un pulsante d’ascensore!