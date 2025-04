[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Solidarietà al PM Roberto Galli e ferma condanna del vile atto intimidatorio.

L’intera comunità di Manfredonia non può restare indifferente di fronte al gravissimo atto intimidatorio perpetrato nella serata di ieri nei confronti del PM Roberto Galli. A lui, simbolo di legalità e impegno contro la criminalità organizzata, va la nostra piena solidarietà e un abbraccio sincero alla sua famiglia.

Colpire con tanta sfrontatezza e determinazione, assumendosi il rischio di ferire anche semplici passanti, è un segnale inequivocabile: siamo di fronte ai sodalizi mafiosi che il magistrato Galli contrasta da anni con competenza, rigore e coraggio. Un attacco diretto a chi rappresenta lo Stato e lavora instancabilmente per affermare la legalità in un territorio ferito, ma non piegato.

Manfredonia, città dalle grandi potenzialità, non può e non deve permettere che chi lavora quotidianamente per il bene comune venga messo in pericolo, isolato o colpito negli affetti più cari. Questo gesto non è casuale: tutto lascia pensare a un piano studiato nei minimi dettagli, realizzato con lucida determinazione.

Con altrettanta determinazione, lo Stato deve ora reagire, individuando e punendo esecutori e mandanti. Alla nostra comunità spetta il compito di rispondere con fermezza e dignità, facendo sentire forte la propria voce di condanna e il proprio sostegno al magistrato Galli, alla sua famiglia e alle istituzioni che egli rappresenta con onore.

La legalità non si minaccia: si difende. Insieme.

Partito Democratico di Manfredonia.