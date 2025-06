[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Soddisfazione per la prima edizione del Milan Academy Junior Camp a Foggia

De Martino: “Siamo molto contenti della prima edizione del Camp a Foggia”

Il Lucky Park – ex campo Figc di Foggia ha ospitato per la prima edizione il Milan Academy Junior Camp dal 16 al 20 giugno. Tanti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con entusiasmo per vivere un’esperienza unica allenati da tecnici ufficiali dell’A.C. Milan quali: Antonio Asile, Nicolò Siano, Vincenzo De Martino, Pietro Maggiore.

“La prima edizione del Milan Junior Camp a Foggia è andata benissimo, siamo molto contenti e abbiamo avuto molti partecipanti proveniente da Foggia e da altre città” – ha dichiarato Vincenzo De Martino, gestore A.C. Milan Camp – “Il nostro obiettivo principale era far socializzare i ragazzi tra loro e farli divertire giocando a calcio. Sono molto contento di questa prima esperienza a Foggia. I ragazzi sul campo ci hanno posto tante domande sugli esercizi e sul come muoversi in campo. Gli abbiamo visti molto attenti al gioco del calcio ma anche fuori dal contesto campo perchè insegniamo anche i valori della vita di tutti i giorni. L’accoglienza da parte delle famiglie foggiane è stata molto positiva anzi ci hanno chiesto di organizzarlo anche il prossimo anno e noi cercheremo di non deluderli“.

Non solo allenamento in campo ma i ragazzi e le ragazze sono stati intrattenuti da momenti ricreativi organizzati con collaborazioni del territorio.

“Organizzare un camp con una società come il Milan è stato importante perchè è stata la prima volta che una società importante come il Milan arriva a Foggia. La cosa più bella è stata quella di unire ragazzi appartenenti ad altre scuole calcio senza la competitività ed è stato facile collaborare con il Milan perchè mi hanno dato completa fiducia. L’impatto con le famiglie è stato molto importante e si è creata una vera famiglia e speriamo di avere riscontri nei prossimi anni con il Milan. Ringrazio chi ha collaborato con me alle attività pomeridiane: Vincenzo Patoseno, Claudia Baldassini della Casa Volante, il dottor Nicola Marino, ricercatore nel settore della medicina della longevità, il barbiere Antonio Lombardi, Deborah Carlucci del Teatro della Polvere” – ha spiegato Marta Melchionna, organizzatrice e referente del territorio – “Voglio ringraziare anche gli sponsor del territorio che hanno aderito al Camp quali: Panificio Frasca, in viale Ofanto; Pasticceria Monachese, in via Grecia; Social Bar, in viale di Vittorio. E preziosa è stata la collaborazione dell’assistente fotografa Jasmine Caporaso, della collaboratrice Paola Inneo che si è occupata di attività esterne, e per la comunicazione Tiziana Cuttano che ha collaborato per l’evento come giornalista promuovendo il Camp”.

Il Camp è stata, quindi, un’occasione unica per entrare in contatto con il mondo dell’A.C. Milan e conoscere un contesto professionale divertente e inclusivo.

Tiziana Cuttano

responsabile comunicazione