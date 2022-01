Sissi: confermata la seconda stagione, ecco tutti i dettagli

Dominique Devenport e Jannik Schümann in Sissi

La tanto dibattuta serie tv tedesca, Sissi, avrà un seguito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La prima stagione di Sissi, in onda su Canale 5 ogni martedì, si è conclusa ieri.

La serie di origine tedesca è stata trasmessa poi in Italia dove ha riscosso un grande successo. Infatti ieri 11 gennaio, l’hashtag in riferimento alla serie era uno dei trend topic su Twitter.

La serie tv racconta in una veste molto più moderna, romantica ed anticonformista la storia della Duchessa Elisabetta di Baviera. C’è da sottolineare inoltre che diverse volte la produzione si è distaccata dalla realtà storica dei fatti.

Proprio per questo motivo ha generato commenti contrastanti tra gli utenti.

Come già accennato in precedenza, la prima stagione si è conclusa in un momento ancora iniziale della vita dell’imperatrice, dunque c’era già da immaginarsi un seguito.

Ad ufficializzare la seconda stagione ci ha pensato la stessa rete distributrice originale della serie, RTL+.

Ritroveremo dunque ancora Dominique Devenport nei panni dell’imperatrice d’Austria e Jannik Schümann come Franz. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di marzo.

Purtroppo, non ci è dato ancora sapere quando sarà trasmessa la nuova stagione in Italia, probabilmente nel prossimo inverno.