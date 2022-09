“Ci sarà anche lei”. Silvia Toffanin conferma tutto: ospite d’eccezione a Verissimo

Silvia Toffanin svela gli ospiti di Verissimo, non tutti ma solo alcuni. Lei che è abituata a intervistare, questa volta, a ruoli invertiti, si è lasciata andare ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni. La conduttrice di Mediaset ha raccontato quali saranno i suoi prossimi impegni al timone del talk show di Canale 5 che tornerà in onda, come nella passata stagione, il sabato e la domenica. Dal 17 settembre si riparte e la Toffanin non ha nascosto il suo entusiasmo: «Sono molto contenta, anche se si stava bene pure in vacanza. Perché è bello fare la mamma a tempo pieno. Le due puntate nel fine settimana sono un bell’impegno, per la scelta dei contenuti e degli ospiti. Ci siamo rodati l’anno scorso, ripartiamo con un po’ più d’esperienza e cercheremo di fare ancora bene e di dare il meglio al nostro pubblico».

Silvia Toffanin e gli ospiti di Verissimo

Silvia Toffanin prosegue l’intervista fornendo rilevanti curiosità sul suo modo di intervistare chi le sta seduto di fronte: «Cerco sempre di intervistare la persona al di là del personaggio pubblico. Nel mio approccio, la prima cosa importante è che l’ospite stia bene, si senta comodo, tranquillo, accolto, a proprio agio. Perché solo così si può iniziare un racconto. Alcuni hanno storie profonde e a volte drammatiche e per questo motivo hanno bisogno di sentirsi a casa. Poi deve scattare un rapporto di fiducia e quando succede è una magia che non si può spiegare».

A Verissimo ospite d’eccezione, ci sarà Elodie. Mentre Ilary Blasi…

Ieri su Corriere.it è stata riportata l’indiscrezione di una possibile presenza di Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbe rispondere pubblicamente al suo ex marito, Francesco Totti, che ha preferito parlare della separazione via stampa attraverso il Corriere della Sera. L’avvocato di lei ha anticipato che Ilary potrebbe rovinare una cinquantina di famiglie se solo volesse fare nomi, e chissà che non li faccia in diretta TV. Silvia Toffanin però non si sbilancia e non fa il nome dell’amica: «Saranno con noi, intervistati in coppia, Can Yaman e Francesca Chillemi e le due opinioniste del GF VIP, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Avremo in studio anche Elodie (ospite d’eccezione ndr), Federica Pellegrini e Marcel Jacobs». Se Ilary sarà ospite di Verissimo lo si scoprirà a distanza ravvicinata dalla diretta.