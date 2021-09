Silvia Mezzanotte in concerto a San Giovanni Rotondo

La cantante Silvia Mezzanotte il prossimo 10 settembre sarà in concerto a San Giovanni Rotondo (Fg) presso il Parco del Papa in occasione della festa di Santa Maria delle Grazie.



Una carriera brillante iniziata in giovanissima età, una delle voci più belle in assoluto presente nel panorama musicale italiano.



Dieci anni con la formazione dei Matia Bazar e la partecipazione a tre edizioni del festival di Sanremo.

In tournée con vari spettacoli e in quel di San Giovanni Rotondo presenterà “Le mie Regine” omaggiando molte artiste italiane ed internazionali che negli anni hanno contribuito in gran parte alla sua carriera. Da Mina a Mia Martini, da Gloria Gaynor ad Annie Lennox, Noa ed altre celebrità musicali; un repertorio straordinario e coinvolgente.



Per l’occasione, Silvia Mezzanotte canterà anche l’Ave Maria di Gounod, con un testo da lei riadattato.



Un concerto esclusivo e raffinato da non perdere – produzione Baldrini – promozione CD music live.



Sarà il cantautore Damian ad aprire il concerto di Silvia Mezzanotte previsto alle ore 20:45 (ingresso gratuito con green pass.)