Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix (5/12)
Sicilia Express arriva su Netflix il 5 dicembre. Ficarra e Picone in una commedia che parla del divario Nord-Sud con ironia. Intervista esclusiva al duo.
Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express, nuova serie in arrivo il 5 dicembre. Dopo il successo di “Incastrati”, il duo comico siciliano firma una commedia che attraverso la loro lente brillante parla del divario tra Nord e Sud Italia.
“Più cassonetti per tutti, è il nostro augurio di Natale. La politica non sa fare neanche quelli”, dichiarano ironicamente i due in un’intervista esclusiva. La serie affronta con ironia temi sociali importanti come la gestione dei rifiuti e le differenze territoriali.
Una commedia natalizia diversa
Sicilia Express è ambientata durante le festività natalizie e racconta le avventure di due personaggi costretti a viaggiare dalla Sicilia verso il Nord. Cinque episodi che mescolano risate e riflessione, marchio di fabbrica del duo.
La regia e la sceneggiatura portano la firma di Ficarra e Picone, che dimostrano ancora una volta la loro capacità di coniugare intrattenimento e critica sociale.