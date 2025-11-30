Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix (5/12)

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express, nuova serie in arrivo il 5 dicembre. Dopo il successo di “Incastrati”, il duo comico siciliano firma una commedia che attraverso la loro lente brillante parla del divario tra Nord e Sud Italia.

“Più cassonetti per tutti, è il nostro augurio di Natale. La politica non sa fare neanche quelli”, dichiarano ironicamente i due in un’intervista esclusiva. La serie affronta con ironia temi sociali importanti come la gestione dei rifiuti e le differenze territoriali.

Una commedia natalizia diversa

Sicilia Express è ambientata durante le festività natalizie e racconta le avventure di due personaggi costretti a viaggiare dalla Sicilia verso il Nord. Cinque episodi che mescolano risate e riflessione, marchio di fabbrica del duo.

La regia e la sceneggiatura portano la firma di Ficarra e Picone, che dimostrano ancora una volta la loro capacità di coniugare intrattenimento e critica sociale.