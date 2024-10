Si torna all’ora solare. Questa notte orologi indietro

Ottobre, per molti, è il mese del ritorno dell’ora solare.

Quando avverrà questo cambiamento? Dormiamo di più?

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare nel 2024 avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle 3:00 del mattino, sarà necessario spostare le lancette un’ora indietro, tornando quindi alle 2:00. Questo significa che potremo godere di un’ora di sonno in più, ma avremo anche giornate con meno luce naturale nel pomeriggio.

Al contrario dell’ora legale, quindi, dormiremo un’ora in più.

L’ora solare rimarrà attiva fino all’ultimo fine settimana di marzo 2025. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, si tornerà nuovamente all’ora legale, spostando le lancette avanti di un’ora.

L’INTRODUZIONE DEL CAMBIO DELL’ORA SPIEGATO DA QUOTIDIANO.NET

Il cambio dell’ora ha radici nel XVIII secolo, quando lo statista americano Benjamin Franklin (inventore del parafulmine) suggerì per la prima volta di risparmiare candele alzandosi prima al mattino. Tuttavia, l’idea fu presa poco sul serio.

Solo nel 1907, l’inglese William Willett pubblicò un opuscolo intitolato The Waste of Daylight, proponendo formalmente il concetto di ora legale per massimizzare la luce del sole e ridurre il consumo energetico. La Germania fu il primo paese a introdurre l’ora legale durante la Prima guerra mondiale, nel 1916, seguita da Regno Unito, Italia e Stati Uniti.

In Italia, l’ora legale fu adottata per la prima volta nel Regno d’Italia il 3 giugno 1916, spostando l’orologio di un’ora in avanti a partire dalla mezzanotte. Da allora, l’alternanza tra ora solare e legale è diventata una pratica comune.