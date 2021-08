Si ricomincia: torna gran caldo ed afa

Finita la tregua di queste ultime 48 ore in cui le temperature erano tornate nella media stagionale. Da oggi è per quasi tutta la settimana di ferragosto gran caldo su tutta la regione con punte di massima che potranno superare i 40°C specie sul Tavoliere. Venti che si disporranno dai quadranti meridionali carichi di umidità e afa. Quando finirà tutto questo? nelle tendenze a medio a lungo termine, per adesso, non si intravede nulla che faccia pensare ad una definitiva rottura dell’egemonia anticiclonica nord-africana… caldo ad oltranza, con probabile attenuazione del caldo intenso nel week-end di ferragosto.

MeteoPuglia in Foto