“Si è vista con un calciatore della Juve”. GF Vip 7, che sorpresa! Il pubblico stenta a crederci

Gianluca Benincasa dopo aver avuto un confronto con Antonella Fiordelisi nella puntata di lunedì scorso, ha deciso di affrontare meglio il discorso sulle pagine dell’ultimo numero di Chi. Il mental coach ha raccontato tutto in modo minuzioso, a cominciare dal loro primo incontro. Gianluca nel 2016 aveva iniziato a sentire Antonella ma col passare dei giorni si rese conto che si trattava di un profilo fake. Otto mesi dopo il destino gli ha fatto incontrare la vera Antonella in un locale a Salerno. Le ha raccontato la storia del profilo fake e le ha detto che avrebbe fatto di tutto per rivederla. Il giorno dopo le ha scritto su Facebook e sono diventati amici. Lei al tempo era fidanzata, così come lo era anche lui. D’estate si sono incontrati in vacanza con amici comuni ed è stato in quel momento che è nata una forte affinità. Lei si era legata a Francesco Chiofalo e quando la loro relazione è finita, Gianluca guarfandola negli occhi le ha detto: “D’ora in poi non siamo più amici, ti corteggerò”.

Una storia d’amore finita prima dell’ingresso nella casa del GF Vip 7. “Abbiamo provato a lasciarci prima del GfVip perché fosse libera di vivere questa esperienza senza condizionamenti. Sapevo che Antonella li avrebbe fatti impazzire tutti, ero pronto a questo, ma non pensavo che si sarebbe avvicinata così tanto a Edoardo”.

Totti, Zaniolo e adesso anche McKennie: tutti pazzi per Antonella Fiordelisi

“Prima di entrare nella Casa, Antonella si è accorta di avere nella posta di Instagram una “richiesta di messaggio” da parte di Francesco Totti, e cioè la proposta di comunicare in privato, ma, quando ha cercato di aprirla, lui l’aveva già cancellata. Non so quando le avesse scritto, ma ricordo bene che lei ha visto la richiesta ad agosto. Anche altri calciatori si sono fatti avanti: Zaniolo le ha fatto noleggiare una barca per incontrarla, sempre quest’estate, in Costiera amalfitana, ma non si è presentato dicendo che aveva avuto un incidente. L’ha cercata anche McKennie della Juventus e so che si sono visti. – ha dichiarato Gianluca a Chi – Ma non è successo niente, mentre l’anno scorso si è vista con un altro calciatore”.