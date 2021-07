Si cerca responsabile contabilità e controllo di gestione in importante azienda, ecco come candidarsi

Per ampliamento della nostra rete cerchiamo :

RESPONSABILE CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE

email : sviluppo@aegvitulano.it

A&G Vitulano Srl ricerca per la Sede di Manfredonia , per ampliamento della sede centrale , un profilo di:

RESPONSABILE CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE

Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in uffici strutturati e/o studi commercialisti.

Principali Attività

• Gestione della contabilità del ciclo attivo e passivo

• Profilazione della reportistica

• Coordinamento dell’ufficio e dei preposti ai lavori

• Gestione amministrativa

Requisiti Necessari

• Laurea in Economia

• Esperienza in aziende strutturate e/o studi commercialisti

• Predisposizione al lavoro di squadra

• Leadership

• Pianificazione e organizzazione

• Under 30

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, precisione e

affidabilità.

Si Offre

• Contratto diretto in azienda, inizialmente determinato della durata di

anni 1 con finalità di inserimento a tempo indeterminato

Sede di lavoro: Manfredonia