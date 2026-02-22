Sport Manfredonia

Serie D, tutti in campo per la 25a giornata

Redazione22 Febbraio 2026
25a giornata 22.02.2026 h 14.30
Barletta-Afragolese 0-0
Fidelis Andria-Fasano 0-0
Manfredonia-Ferrandina 0-0
Acerrana-Nola 0-0
V.Francavilla-Gravina 0-0
Nardò-Heraclea 0-0
Pompei-Martina 0-0
Sarnese-Paganese 0-0
Francavilla in S.-Real Normanna 0-0

Classifica
Paganese 50
Barletta 46
Martina 46
Fasano 44
Afragolese 40
Nola 38
Nardò 38
V. Francavilla 35
Gravina 34
F. Andria 32
Heraclea 32
Manfredonia 30
Sarnese 28
Francavilla S. 28
Real Normanna 27
Ferrandina 25
Pompei 19
Acerrana 11

26a giornata 01.03.2026 h 14.30
Paganese-Barletta
Gravina-Pompei
Martina-Ferrandina
Nardò-Fidelis Andria
Nola-Francavilla in S.
Real Normanna-Manfredonia
Fasano-Sarnese
Agragolese-Acerrana
Heraclea-Virtus Francavilla

