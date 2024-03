Serie C, vittoria a Bari per le ragazze del CT Manfredonia

SERIE C: solida vittoria!

Nella seconda giornata del campionato di Serie C femminile, le nostre ragazze hanno dato prova di superiorità, battendo per 3-1 l’Angiulli Bari.



Francesca Rescaldani porta a casa il primo match con pazienza e gestione dei momenti chiave, 6-2 6-2.

Blanca Tedeschi, nonostante non si sia allenata per tutta la settimana per problemi fisici, è riuscita a superare agevolmente la rispettiva avversaria con il punteggio di 7-6 6-3.



Paola De Luca esce sconfitta dopo due set molto lottati, per 7-5 7-5.



La coppia Rescaldani/Tedeschi con la giusta combinazione tra tocco ed potenza mette a segno il punto decisivo per 6-3 6-2, chiudendo l’incontro per 3-1.

Prossimo incontro :

domenica 24 marzo

h10

Vs C.t. Maglie

Manfredonia, Contrada Garzia

(campi Silac)

Vietato mancare!