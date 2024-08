Sergio Caputo in un imperdibile concerto a San Giovanni Rotondo, sabato 17 agosto: attesa per il celebre cantautore

San Giovanni Rotondo si prepara ad ospitare l’atteso concerto del celebre cantautore e chitarrista Sergio Caputo, sabato 17 agosto. Nella suggestiva cornice di Piazza Europa, alle ore 22, la città si appresta a farsi inebriare dalle sonorità swing e jazz del popolare artista.

All’interno della fitta serie di appuntamenti di “San Giovanni Rotondo Sotto le Stelle, la tua Estate da Vivere” il concerto di Sergio Caputo impreziosisce un già gremito calendario di eventi prestigiosi con l’ambizione di dare risalto alla cultura, mettendo in evidenza l’importante contributo della musica d’autore nella nostra, condivisa storia e tradizione musicale.

Sergio Caputo, artista ampiamente elogiato dalla critica, musicista eclettico, in grado di fondere numerosi generi musicali e di sperimentare, da sempre, in nuove sonorità, è attualmente in Tour, 2023 e 2024, per celebrare il quarantesimo anniversario di “Un sabato bestiale” l’album che gli valse la notorietà già nel 1983.

«Con Sergio Caputo siamo orgogliosi di costellare l’estate sangiovannese: un’artista straordinario come straordinaria è la sua presenza per la nostra città. Crediamo che eventi così prestigiosi possano non soltanto incontrare i gusti dei nostri concittadini, ma anche quelli dei turisti, accoglierli e mostrar loro le potenzialità del nostro territorio. L’estate a San Giovanni Rotondo è entrata ormai nel vivo: fra musica, teatro e festival, il calendario degli appuntamenti dimostra la voglia dell’amministrazione di un cambio di passo, crediamo sia possibile coniugare eventi estivi di intrattenimento con eventi culturali. Dopo Caputo ci saranno altri appuntamenti da non perdere». Dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo, Gennaro Tedesco.