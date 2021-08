Sempre più utenti leggono solo i titoli prima di condividere o commentare: Facebook corre ai ripari

Un esperimento americano di qualche anno fa ha portato alla luce che il 70% degli utenti che condividono un articolo, in realtà, non lo hanno letto.

Scende, ma di poco, la percentuale di chi commenta l’articolo senza leggerlo.

«È tipico della cultura di oggi. Le persone formano le loro opinioni su un titolo o un sommario, senza fare nessuno sforzo per andare più in profondità» sottolinea Arnaud Legout, uno dei coautori dello studio.

Negli anni queste percentuali non sono scese, anzi, tendono a salire soprattutto con le fasce di età over 50.

Facebook, usando Twitter come spesso accade seppur in controsenso palese con sé stessa, ha comunicato che inizierà a testare una sorta di finestra pop-up nel social per chiedere agli utenti se sono sicuri di voler condividere un articolo che non hanno letto.

Il suggerimento chiederà quindi a tutti di aprire l’articolo e quantomeno leggerne alcuni passaggi, tuttavia resta libertà individuale condividere senza questo passaggio o meno una news.

La novità dovrebbe essere attiva entro l’anno.